Conceria fa rima con moda La pelle regge sull’export Mercato europeo decisivo

La pelle strategica per la moda. Anche il distretto del Comprensorio ha contribuito a rilanciare l’export toscano nel 2022, pur continuando a soffrire le frenate causate dal rimbalzo dei prezzi, dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni che si sono ripercosse sui mercati. E’ quanto emerge dal Monitor dei Distretti della Toscana, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. L’export del distretto della conceria e delle calzature del valdarno inferiore ha sfiorato gli 800milioni, recuperando quasi cento milioni sul 2021. Un trend caratterizzato da segnali positivi e allineato con quello di altri distretti che sono in qualche modo sinergici con il Comprensorio del Cuoio: sono infatti positivi anche i risultati dei distretti della moda, come la pelletteria e calzature di Firenze (+10,7% verso il 2021) e il tessile e abbigliamento di Prato (+15,5%). Del resto l’importanza strategica del distretto di Santa Croce-Fucecchio nel sistema moda toscano e internazionale lo dimostra il susseguirsi di inverdimenti di grandi maison del lusso nel capitale delle aziende: da Dior a Gucci, fino al colosso Lvmh.

Per quanto riguarda i mercati di riferimento restano stavolta più marginali gli States, nonostante la lenta ripresa post-pandemica, a fronte della centralità del Vecchio Continente: bene Francia, Svizzera, Germania, Regno Unito e Portogallo. Restano importanti, ma non sono più la destinazione primaria, la Cina e Hong Kong. Pelle e cuoio di Toscana hanno come punto di forza l’altissima qualità, sempre più ricercata dal mondo della moda di alta gamma: aspetto, questo, fondamentale se gettiamo uno sguardo al futuro. Infatti secondo gli analisti il mercato globale dei beni di lusso è tornato ad accelerare dopo aver segnato già un anno da record nel 2022. Lo slancio dovrebbe continuare, aiutando il comparto conciario – e di conseguenza anche la filiera – a superare un andamento fatto di frenate e pertinenze che ha creato nel distretto non poche preoccupazioni in questo primo semestre. La fascia più performance è l’alto di gamma, in un settore – come quello della conceria – che destina il 70% della produzione alla moda. Ora le aziende hanno davanti un altro mese pieno prima delle ferie. Poi gli occhi sulle fiere di settembre. Prima fra tutte Lineapelle Milano, decisiva per capire lo stato del settore.

Carlo Baroni