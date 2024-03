Con le moto da cross nella riserva protetta

Quelle spianate costruite da poco più di un anno dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno servono per regolare le acque eventualmente in eccesso della Pesa, a Bramasole, alle porte di Montelupo, ma così belle lisce hanno costituito un’attrazione… irresistibile per una girata in motocross. Il fatto è che si tratta di un’area protetta e non si può. Risultato? Quattro minorenni (rimproverati) e multati.

Va subito detto che le famiglie e i giovani protagonisti hanno immediatamente riconosciuto l’errore commesso. Il fatto: la polizia municipale di Montelupo era intervenuta a seguito di alcune segnalazioni. I giovani in moto da cross avevano raggiunto le ‘casse’ tramite la pista ciclabile. Però sarebbe solo per bici o per trekking. E le casse di espansione sono area protetta. Insomma: come osserva il Comune, "area certamente non adibita a questo tipo di attività".

I quattro sulle moto, tre provenienti da Firenze e uno da Montespertoli, sono stati multati quindi per violazione del codice della strada di transito di mezzi su pista ciclabile. "I ragazzi e le loro famiglie, contattate telefonicamente – fa sapere il Comune – si sono mostrati altamente collaborativi comprendendo l’errore commesso. Anche attraverso fatti come questi del resto si impara". In fondo, nulla di grave è successo, ma i quattro giovani da ieri dovrebbero aver capito lo sbaglio.

"L’area di Bramasole – afferma il sindaco Paolo Masetti – è uno spazio ai margini della Pesa abitato da numerose specie animali e oggetto di un progetto di piantumazione di alberi. Spero che i ragazzi sanzionati, con cui ho avuto modo di parlare, abbiano davvero compreso il loro errore e che in futuro ne facciano tesoro. Ringrazio la polizia municipale per il tempestivo intervento e quei cittadini che ci hanno informati di quanto stava avvenendo". Le parole del primo cittadino sono state condivise dal comandante della polizia municipale, Mauro Daini.