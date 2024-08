Con la Caritas nelle terre della camorra

Nell’ambito del progetto "Le 4 del Pomeriggio" della Caritas questa volta a partire saranno un gruppo di adulti che vivrà quattro giorni – partenza il 19 – tra Casal di Principe e Scampia, terre dei fuochi e di camorra, sulla quale però lavorano da tanti anni associazioni e cooperative come Nco (Nuova Cucina Organizzata), che in un bene confiscato alla camorra ha fatto nascere un ristorante e che crea progetti dedicati a persone con disabilità. E come l’associazione (R)esistenza, che lavora coi detenuti e realizza attività per dare ai bambini e ai ragazzi di Scampia l’occasione di vivere una vita diversa. In questo ultimo periodo, l’associazione sta ospitando nel suo centro polifunzionale una giovane ragazza vittima innocente di camorra, alcuni sfollati della Vele Celeste, dove il 23 luglio il crollo di un ballatoio ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di 13.