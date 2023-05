Comunità energetiche Certaldo vara il piano

Anche Certaldo avrà la sua Comunità Energetica Rinnovabile (Cer). La presentazione del progetto è in programma venerdì 19 maggio, alle 18 al Teatro Multisala Boccaccio, in Via del Castello 2. Ma di cosa si tratta? Una comunità energetica rinnovabile è, di fatto, un’associazione di enti pubblici, aziende, attività commerciali e cittadini privati che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. "Si tratta – spiega l’amministrazione comunale di Certaldo in una nota – di un modello collaborativo, incentrato su un sistema di scambio locale per favorire la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale".

"L’obiettivo dell’amministrazione comunale – spiega il sindaco Giacomo Cucini – è promuovere la creazione di comunità energetiche rinnovabili sul nostro territorio, per favorire l’implementazione di sistemi di produzione e utilizzo dell’energia condivisi e sostenibili a livello locale. In altre parole, il fine è incentivare l’adozione di fonti di energia rinnovabile sul territorio comunale, per promuovere un uso più consapevole e responsabile dell’energia, in linea con i principi di sostenibilità ambientale ed economica". "Si tratta di un passo avanti importante verso un paese più sostenibile – ha aggiunto Cucini – e attento all’ambiente, un’opportunità in più per ridurre i costi energetici e produrre energia pulita". Dopo la fase di avvio e la sottoscrizione dell’atto costitutivo, chiunque lo desideri, potrà farne parte.