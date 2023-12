Comunità cinese dona buoni spesa

L’Associazione d’amicizia dei cinesi in Italia occidentale sostiene le famiglie più bisognose con una donazione di buoni spesa alla comunità di Fucecchio. "Insieme all’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti – racconta il sindaco Spinelli – nei giorni scorsi ho ricevuto alcuni rappresentanti della comunità cinese di Fucecchio e dei comuni limitrofi che hanno voluto omaggiare la nostra comunità di un sostegno economico per dare un po’ di calore e di aiuto anche a quelle famiglie che hanno più bisogno". "La loro volontà di fornire un aiuto concreto, attraverso la distribuzione dei buoni spesa – aggiunge – , credo che rappresenti un bel gesto e che dimostri come un numero sempre maggiore di persone originarie della Cina si senta in dovere di ringraziare il paese che li ha accolti e di ricercare un processo di integrazione sempre più necessario".