Comuni ricicloni, risultati record Qui i dati migliori della Toscana "Ora più sconti e azioni green"

Una medaglia da mettere intorno al collo con orgoglio a simboleggiare gli sforzi e l’impegno, come premio per lo spiccato senso civico. L’Empolese Valdelsa si conferma campione di raccolta differenziata in Toscana per il secondo anno di fila. Una vittoria a mani basse rispetto agli altri Comuni della Regione. Il territorio infatti porta a casa l’en-plein: tre titoli su tre. Lo svela la classifica finale della trentesima edizione di Comuni Ricicloni, storico dossier di Legambiente che ogni anno fa il punto sull’impegno delle singole comunità nella raccolta differenziata. Ma veniamo ai numeri. Gambassi Terme sfoggia una percentuale di raccolta differenziata da record (89%) ed è stata l’unica realtà a entrare nella classifica dei Comuni ricicloni con meno di 5mila abitanti. Capraia e Limite sbaraglia la concorrenza nella categoria delle comunità fra i 5mila e i 15mila abitanti con una differenziata pari all’86,7%. L’Empolese Valdelsa si assicura il primo posto anche nella classifica dei Comuni con oltre 15mila abitanti grazie a Certaldo che fa registrare l’85,4% di raccolta differenziata. Per tutti e tre i Comuni si tratta di un bis rispetto alla scorsa edizione, dove già erano risultati i primi delle rispettive categorie.

Secondo la nuova edizione del report 2023 (su dati del 2022), a livello nazionale sono 629 (+39 rispetto alla scorsa edizione) i Comuni ’rifiuti free’, ovvero quelli in cui la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è stata inferiore ai 75 kg. Di questi, 17 si trovano in Toscana. In totale, nella nostra regione sono 257.155 i cittadini che risiedono nei Comuni ’rifiuti free’ (molti nel nostro territorio), cifra che rappresenta il 7% del totale dei cittadini toscani. Nella classifica che considera i Comuni tra 5mila e 15mila abitanti Cerreto Guidi (86,3% di differenziata) chiude il podio alle spalle di Lamporecchio (88,4%), mentre Montespertoli è quinto (84,2%). Tra i Comuni sopra i 15mila abitanti, Certaldo ha fatto meglio di Monsummano (85,1%), Montelupo (86,1%), Fucecchio (84,2%), Vinci (85,3%) e Capannori (83,7%).

"Per la Toscana è un gran bel risultato, che rappresenta il frutto di anni di impegno nel sensibilizzare i cittadini e costruire processi virtuosi nella gestione del ciclo dei rifiuti", commenta Nicola Ciolini, vicepresidente di Alia Multiutility Toscana. "Non è un caso che il nostro piano industriale, per la prima volta decennale, delinei linee strategiche di sviluppo che si basano su 4 obiettivi cruciali: completare la trasformazione dei sistemi di raccolta; investire sui sistemi impiantistici; proseguire con l’introduzione della tariffa puntuale corrispettiva e anche con la digitalizzazione".

Il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini esulta per il risultato "importante e non scontato, a conferma del lavoro di tutta la comunità" e invoca maggiori ’premi’ in bolletta: "I cittadini dovrebbero essere più riconosciuti e premiati anche in termini tariffari. Da pochi mesi abbiamo adottato un nuovo sistema basato sulla misurazione dei rifiuti prodotti, un ulteriore passo avanti verso la tutela dell’ambiente che premia i comportamenti virtuosi".

Gambassi Terme è riuscito a migliorare la raccolta crescendo nella differenziata di 2,5 punti percentuali in un anno. Al volte bastano anche piccoli accorgimenti: "Abbiamo operato per ridurre i rifiuti prodotti dalle sagre delle varie associazioni – dice il sindaco Paolo Campinoti – Non c’è che da ringraziare l’impegno della comunità e la bontà del sistema porta a porta". Soddisfatto anche il sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti: "Condividiamo questo riconoscimento con i nostri cittadini e le attività produttive per l’attenzione alla raccolta differenziata e il forte senso civico. È un incentivo a fare sempre bene e meglio per costruire processi virtuosi e comunità green".