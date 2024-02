Comune e studenti delle scuole ricordano il dramma delle foibe

La memoria ancora di scena a Fucecchio. Una commemorazione per ricordare una delle pagine terribili del XX secolo, quella delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Domani, l’amministrazione comunale celebra il Giorno del Ricordo con una cerimonia in programma alle 10 presso il Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre. Alla commemorazione interverranno il sindaco Alessio Spinelli, la vice Emma Donnini e l’assessore alla memoria Daniele Cei. Parteciperanno le alunne e gli alunni delle scuole di Fucecchio. Il Giorno del Ricordo ha lo scopo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Tra l’ottobre del 1943 e il maggio del 1947, decine di italiani furono imprigionati, fucilati e gettati nelle cavità carsiche dell’Istria e della Dalmazia, poi conosciute come foibe.