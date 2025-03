Comune aliena beni. All’asta sei terreni

Il Comune ha pubblicato un avviso di asta pubblica per l’alienazione di sei lotti di beni immobili di proprietà. Le operazioni di gara saranno effettuate in seduta pubblica a partire dalle 9.30 del 25 marzo in municipio. Nei lotti: porzione di sede stradale e terreno in via Fontina; terreni agricoli in via di Rimedio, appezzamento di terreno posto in Via delle Colmate, appezzamento di terreno in Via Magellano, appezzamento di terreno posto in Via Sanminiatese (interno), frazione San Pierino. Gli immobili sono visionabili prendendo un appuntamento con il servizio tecnico per la gestione del patrimonio (0571/268270 - e.mail: [email protected]). Le offerte per la partecipazione all’asta dovranno pervenire al servizio protocollo del Comune di Fucecchio entro e non oltre le

ore 13 del 21 marzo.