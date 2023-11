Commozione e memoria per le vittime della strage di Nassiriya

Partecipazione e memoria per una commemorazione a cui Fucecchio dedica sempre un momento speciale. "Sono passati vent’anni dalla strage di Nassiriya del 12 novembre 2003, quando un camion carico di esplosivi si schiantò sulla base Maestrale, uno dei quartier generali del contingente italiano di stanza in Iraq – ricorda il sindaco Spinelli –. Tra i nostri connazionali persero la vita 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito, un cooperante internazionale e un regista".

Nei giorni scorsi in piazza caduti di Nassiriya a Fucecchio l’amministrazione comunale ha onorato quei martiri insieme ai carabinieri della Stazione e al suo comandante Pietro Pirina, al capitano Cri Mauro Rosi, all’Anc e al suo presidente Carmelo Spitaleri, al capogruppo Pd Alberto Cafaro, al sindacato Spi Cgil, all’Anmil e insieme a molti concittadini. "Un evento per non dimenticare", ha aggiunto il primo cittadino dopo aver reso onori ai caduti.