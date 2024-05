Commissione e urne: "È uno spot elettorale"

È duello durissimo. I gruppi consiliari del Partito Democratico e di Orgoglio Fucecchiese attaccano la candidata sindaco pentastellata Fabrizia Morelli dopo la convocazione della commissione comunale di garanzia e controllo. "Un annuncio che sa tanto di spot elettorale Un utilizzo improprio di una commissione comunale per promuovere la propria candidatura - dice il capogruppo del Pd Alberto Cafaro - dopo che per anni quella stessa commissione non è stata convocata dalla consigliera Morelli. Evidentemente più che la Multiutility in ballo ci sono le elezioni dell’8 e 9 giugno. Un comportamento che vogliamo portare all’attenzione dei cittadini". Ma Fabrizia Morelli replica: "La prima richiesta per questa commissione alla quale volevamo presente un tecnico di Alia risale al novembre scorso, quindi in tempi non sospetti – dice –. Poi tra ritardi e intoppi siamo arrivati qui. Questa seduta è stata inseguita per mesi e alla fine si è riunità per la mia caparbietà. Nessun bisogno di pubblicità elettorale".