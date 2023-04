Commercio, spinta per ripartire "Bene l’esenzione sui dehors Ma servono anche altre azioni"

Serve qualcosa di più per spingere un comparto strategico, per far fiorire nuove attività che, popolando i quartieri aiutano anche la sicurezza. Sono questi alcuni argomenti che la Lega mette sul piatto. Lo fa con Andrea Picchielli, capogruppo in consiglio comunale: "Bene l’esenzione del suolo pubblico per le nuove attività, ma non basta, come Lega in consiglio comunale voteremo sicuramente a favore all’introduzione dell’esenzione relativa alle occupazioni di suolo pubblico effettuate come dehors, tavoli e sedie da parte di nuove attività di pubblici esercizi o di somministrazione non assistita per il primo anno di attività della stessa".

Un’azione per spingere la ripresa del commercio e sostenere un settore strategico alla ripartenza piena. Un settore che come altri, ha sofferto la pandemia, la guerra e i rimbalzi dei prezzi.

"Sicuramente è una bella iniziativa per favorire la nascita di nuove attività, ma l’amministrazione avrebbe dovuto fare di più per dare un segnale agli imprenditori che vogliono investire nella nostra città – aggiunge Picchielli –. Non tutte le nuove attività necessitano di suolo pubblico, quindi sarebbe stata molto più efficace una proposta di esenzione con riduzione della Tari per queste". E infine: "Sarebbe necessario inoltre favorire la creazione di nuove attività nelle aree più a rischio degrado, come quella della stazione ferroviaria, prevedendo questi particolari incentivi – aggiunge Picchielli – Agevolando l’installazione di nuovi negozi e bar in piazza Don Minzoni e nell’area adiacente, si andrebbe a incentivare la sicurezza nell’area, con il presidio naturale che queste attività costituiscono. Spero quindi che l’amministrazione comunale abbia il coraggio di ampliare il beneficio per questi imprenditori che investono a Empoli con l’esenzione di un anno della Tari o almeno di una riduzione marcata.