Comitato diritti umani Cena per trovare fondi

Il Comitato per i Diritti Umani del Valdarno Inferiore organizza una cena di autofinanziamento presso la Fondazione I Care. L’appuntamento è per giovedì prossimo. Un realtà, il comitato, di grande importanza per il territorio. E grande è anche l’impegno. Ricordiamo, ad esempio, il lavoro fatto sul tema della pace in questi mesi di guerra nei quali migliaia e migliaia di persone stanno soffrendo a causa della spietata ricerca del potere. Nel giugno scorso il comitato dette vita a una partecipatissima marcia per i diritti umani che attraversò tutto il Comprensorio del Cuoio per poi ricongiungersi, con due differenti percorsi, nel santuario della Madonna di San Romano e quindi Torre Giulia con eventi di approfondimento rivolti alla ricerca di soluzioni non violente e per parlare di pace e disarmo. Ora questa iniziativa per finanziare una nuova stagione d’impegno. Contributo richiesto 15 euro (5 euro per i bambini di età inferiore ai 10 anni). Informazioni e prenotazioni al numero 347 6487884 (Paolo).