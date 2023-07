Comitati uniti contro il raddoppio della linea Empoli-Granaiolo, raccolta fondi per il ricorso al Tar

Tutti uniti per un unico scopo. La solidarietà arriva da diversi comitati del territorio e passa addirittura per una raccolta fondi. A sostenere la lotta contro il raddoppio della linea Empoli-Granaiolo ci sono anche il comitato Trasparenza per Empoli, Marcignana non si piega, il Comitato Viale IV novembre e l’assemblea permanente No Keu. Quest’ultima ha deciso di devolvere il ricavato del No Keu Fest, che si è tenuto il 20 e 21 maggio scorsi, per sostenere le spese per la presentazione del ricorso al Tar. "Ci uniamo ai residenti nel chiedere il ritiro del progetto e la presentazione di un nuovo piano".