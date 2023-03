Comicità a teatro Due spettacoli tutti da ridere

Sarà un week-end all’insegna della comicità al Teatro Margherita di Marcialla. Doppio appuntamento infatti, oggi e domani, con la stagione teatrale firmata da Gianfranco Martinelli. Stasera alle 21.30 apre ’Alè! Opera buffa’, una produzione compagnia Maria Cassi di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Riecco Aringa e Verdurini insieme, storico duo di trentennale esperienza. Musica, comicità che arriva dal profondo e che fa ridere, emozionare e talvolta anche commuovere.

Perché la comicità è una cosa seria, molto seria se fatta con talento e professionalità, energia e rigore: quello che in questi anni gli ex Aringa e Verdurini alias Maria Cassi e Leonardo Brizzi hanno continuato a portare avanti. ’Alè!’ è un piccolo musical in cui si scherza attraverso personaggi, gag musicali, tormentoni, tic umani e non, passando attraverso arrangiamenti musicali che vanno dal jazz alla musica classica e popolare. Poche parole, ma come da solida tradizione di Maria Cassi in questo caso coadiuvata dalla musica del maestro Brizzi si gioca con la capacità di farsi intendere e divertire da un pubblico internazionale e di ogni età.

Domani l’appuntamento è invece alle 17 con ’L’Orso e la proposta di matrimonio’ da Anton Cechov, adattamento e regia di Francesco Mattonai con Irene Biancalani, Alessio Buti e Alessandro Scavone (produzione Teatro Riflesso). ’L’orso’ e ’La proposta di matrimonio’ sono due improbabili situazioni romantiche scritte dal famoso drammaturgo russo diventate due brevi classici della commedia, qui radunati e collegati tra loro. Ogni storia presenta tre personaggi immersi in classiche dinamiche di vita familiare di inizio ’900: un velo di malinconia riveste l’inizio de ’L’Orso’, mentre un tocco di eccentricità apre ’La proposta di matrimonio’, ma in entrambi i casi sono messe in scena maschere dolenti, almeno apparentemente, perché niente è sotto controllo quando i veri sentimenti prendono il sopravvento e le due vicende virano rapidamente sui toni della commedia. Al linguaggio sopra le righe usato da Cechov si aggiungono altre soluzioni stilistiche per rendere attuale e godibile tutta la carica comica e paradossale, anche grazie all’utilizzo di una scenografia studiata per complicare la vita agli sventurati personaggi.