Come scoprire il fascino della guida

Una giornata dedicata alle famiglie, dall’intrattenimento per i più piccoli con animazione e trucca-bimbi ad attività per gli adulti in modo anche da valutare le promozioni in corso. Questo è uno dei quattro appuntamenti che, da venerdì prossimo a lunedì 17 febbraio, animeranno la sede di via Leonardo da Vinci a Sovigliana di TM Wagen Suzuki, pronta a celebrare il quarto compleanno in città. L’iniziativa è stata denominata "4x4" e vedrà protagonisti anche i neopatentati, che oltre a sconti esclusivi potranno partecipare ad un’estrazione social il 18 febbraio con in palio un abbonamento annuale alla palestra The New Infinity Fitness di Empoli. Insomma, quattro giornate di offerte esclusive per tutte le età, con quaranta vetture messe a disposizione al prezzo di costo, test drive gratuiti e la possibilità di iniziare a pagare da aprile prossimo. Si parte nel giorno di San Valentino con un evento su invito, che inaugurerà di fatto la nuova sede e darà l’opportunità per primi ai clienti più affezionati di scoprire le varie offerte a loro riservate. Il giorno successivo, ossia sabato prossimo, l’appuntamento dedicato a tutta la famiglia con attività per grandi e piccini. Poi, domenica e lunedì, saranno invece i giorni dedicati ai neopatentati e alle offerte a loro riservate, con le promozioni che si chiuderanno lunedì prossimo 17 febbraio.