Come salvare i campi Il vademecum da seguire

E’ ormai pienamente attivo il divieto di abbruciamenti ed accensione fuochi all’aperto sul territorio dell’Unione dell’Empolese Valdelsa e l’invito di Coldiretti è a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite da amministrazioni e associazioni che si occupano della sicurezza del territorio. L’associazione degli agricoltori ricorda, infatti, che: "Quella passata, è stata un’annata infernale, con 591 incendi e una superficie boscata percorsa dalle fiamme di 2.247 ettari, più che il doppio rispetto alla media degli ultimi 7 anni e con un danno stimato di 3 milioni di euro". "La presenza degli agricoltori nei territori che sono stati investiti dal fuoco ha limitato i danni e permesso ai soccorsi di spegnere le fiamme più rapidamente. – ha spiegato Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana - Laddove invece i terreni erano abbandonati, le fiamme hanno trovato le condizioni ottimali per crescere e diventare ancora più pericolose. Il ruolo di sentinelle dei nostri agricoltori può crescere ancora. Sono il primo fronte e possono fornire quella tempestività nelle segnalazioni e conoscenza del territorio che può fare la differenza nel salvare i nostri boschi ed evitare che le fiamme lambiscano gli abitati e si propaghino mettendo in pericolo la comunità". Coldiretti ricorda, infine, il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali e di qualsiasi accensione di fuochi. "La prima regola – sottolinea Coldiretti - è evitare di accendere fuochi non solo nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse. Soprattutto nelle campagne, non gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall’automobile e nel momento in cui si è scelto il posto dove fermarsi, verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi. Inoltre - continua Coldiretti - non abbandonare mai rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità e in particolare evitare la dispersione nell’ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici) che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente".