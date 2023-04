Come cambia l’agricoltura sociale E a Sintesi Minerva sorridono

di Francesca Cavini

La soddisfazione dell’assessore all’Agroalimentare e vicepresidente del consiglio regionale, Stefania Saccardi, per l’approvazione della modifica alla legge sull’agricoltura sociale trova un’eco profonda sul territorio empolese. Poco più di una settimana fa, alla prima festa dell’agricoltura che è stata organizzata al parco di Serravalle dalla coop sociale Sintesi Minerva, Stefania Saccardi aveva avuto parole di sincero apprezzamento per l’iniziativa e si era soffermata a lungo a parlare con la presidente della coop, Cristina Dragonetti. Oggi è proprio quest’ultima a esprimere compiacimento per l’approvazione della legge. "Sono felice – ha commentato Dragonetti – perché conferma che la scelta operata da Sintesi Minerva di aprire un ramo d’azienda agricolo per realizzare ancora più inserimenti lavorativi è stata giusta e di lunga visione". Quindi una considerazione che guarda alle applicazioni possibili. "Si coniugano dunque interventi sostenibili e solidali – ha aggiunto la presidente di Sintesi Minerva – all’interno della visione ’green’ già voluta dall’Unione europea".

L’obiettivo della Toscana, come spiegato dall’assessore Saccardi, è dare una risposta normativa e organica al sistema legato all’agricoltura sociale e avviare un processo di innovazione sociale progressivo e stabile, capace di creare una visione condivisa tra molti soggetti e competenze in campo agricolo, sociale, sanitario.

"L’agricoltura sociale – ha detto Saccardi – può essere uno strumento straordinario di inclusione sociale e di autonomia oltre che di reinserimento". Soddisfatta per il risultato anche la presidente della seconda commissione consiliare su sviluppo economico e rurale, Ilaria Bugetti: "Abbiamo approvato la modifica con lo scopo di disciplinare meglio lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale che coniuga i processi di produzione rurale con lo sviluppo di interventi e servizi sociali e di inserimento socio-lavorativo".