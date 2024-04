Come Anmil ha portato il suo contributo nelle classi

Da anni Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro), opera nella nostra scuola con un progetto ben organizzato. L’associazione nasce nel lontano 1943 come patronato a servizio dei lavoratori infortunati sul lavoro e poi invalidi. A seguire si sono create sempre più iniziative a sostegno dei temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A Fucecchio, ci racconta il presidente Anmil Evaretto Niccolai, "si è fatta strada l’iniziativa di divulgare nelle scuole la sensibilizzazione agli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro, creando negli alunni la consapevolezza che lo studio, l’attenzione alle regole, la conoscenza e la sensibilità possono costruire un mondo del lavoro con meno morti, meno incidenti e più dignità della persona". E’ così che, nel 2009, nasce la progettazione degli interventi nella scuola e il nostro istituto, oggi Comprensivo Fucecchio, ma allora Montanelli-Petrarca, ha cominciato a interessarsi di sicurezza e ogni anno partecipa al concorso con proposte diversificate. Il prossimo anno saremo noi studenti attualmente della classe seconda a coinvolgerci in questo concorso. Fino a oggi molte opere sono state realizzate per ricordare coloro che sul lavoro hanno perso la vita: il monumento a Luana d’Orazio e la panchina bianca di piazza XX Settembre. Sono piccoli gesti in confronto al dramma di chi ha perso una persona cara, ma sono anche incentivi a non perdere mai la speranza di un mondo migliore, dove il lavoro accolga e non disperda.