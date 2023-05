"Combattere la mafia? Riguarda tutti quanti noi"

"Dove trova la forza di andare avanti, nonostante le difficoltà?". "Cosa può fare ognuno di noi per contrastare la mafia?" E "Qual è il ruolo della donna nella lotta alla criminalità organizzata?" Domande messe tutte in fila, una dopo l’altra. Gli studenti delle scuole superiori empolesi hanno riempito il cinema Excelsior per conoscere ed imparare davanti a un relatore d’eccezione. Nell’ambito dell’evento "Sasso carta e forbici" don Luigi Ciotti ha dialogato con i ragazzi di 15 classi degli istituti ‘Ferraris Brunelleschi’, ‘Il Pontormo’ e ‘Virgilio’ sul tema della legalità. Fondatore nel 1994 dell’associazione Libera, contro i soprusi delle mafie in Italia, don Ciotti ha aperto il calendario 2023 di "Battiti". Sul palco con il sacerdote attivista anche l’assessore alla legalità del Comune di Empoli, Massimo Marconcini. Non un intervento tradizionale, dunque. Ma un botta e risposta che ha dato spazio alle curiosità della generazione z. "L’ho fatto per dare ascolto a loro. I nostri ragazzi ci sono e la società ha bisogno di loro, della loro passione, della loro linfa. Non è importante solo dare risposte ma anche ascoltare le domande - ha dichiarato Ciotti - La cultura della legalità? Per promuoverla c’è bisogno di una scuola più coraggiosa, che esca dalla retorica. Altrimenti leggere è solo una parola sedativa, dietro la quale ci si nasconde, tutti sventolando la stessa bandiera". Si è parlato anche della presenza criminale "forte in Toscana, una regione bellissima ma non esente dalla ‘ndrangheta". E di un mondo adulto "che deve interrogarsi di più su quanto sia coerente e credibile. Perché i ragazzi - ha affermato don Luigi Ciotti - nei ‘grandi’ se trovano punti di riferimento veri si mettono in gioco". La battaglia contro la mafia passa dall’educazione.

"Non basta occuparsi dei sintomi. Bisogna estirpare le radici della corruzione. Questa è una lotta culturale, educativa, sociale, combattuta tutti i giorni dalle forze di polizia e dalla magistratura, ma l’impegno chiama in causa anche noi cittadini. Dobbiamo essere tutti più responsabili". La risposta alla mafia è meticcia: guarda allo sport, al cinema, al teatro "che graffia le coscienze". Il dialogo si chiude con un elogio alla solitudine. "E’ nella solitudine che scopriamo le emozioni. Che ci fermiamo per guardarci dentro e intorno. Un momento di crescita necessario. Solitudine non è isolamento ma un dialogo intimo con noi stessi. E’ relazione con la vita, mentre isolamento è fuga dalla vita stessa. Ragazzi, abbiate cura delle vostre solitudini, sequestrate troppo spesso dai telefonini. Si sta connessi quando si è soli, ma connessione non è relazione".

Ylenia Cecchetti