Colpo nella notte, biciclette rubate dal giardino

Ancora un furto di biciclette. Anzi di due. I ladri hanno colpito la notte scorsa nel giardino di un’abitazione. Ad accorgersi dell’accaduto il proprietario, ieri mattina, che ha lanciato l’appello anche sui social per ritrovarle. Si tratta – abbiamo appreso – di due biciclette di colore nero, una con logo Volkswagen di fronte. Non è affatto la prima volta che accade, nella zona: le biciclette, ormai da anni, anche quelle che non hanno gran valore, sono nel mirino di chi, vagabondando, se ne appropria per spostarsi, o magari per raggiungere luoghi dove commettere anche altri fatti illeciti. Nelle settimane scorse a Fucecchio ci sono stati anche furti di auto. A dicembre una famiglia la mattina si svegliò senza la macchina che era parcheggiata in prossimità di casa. In un altro caso l’auto rubata fu trovata, giorni dopo, nella zona di Pontedera. Più recentemente, invece, una macchina fu portata via da un piazzale privato e ritrovata giorni dopo piena di sporcizia e trasformata in un bivacco.

C. B.