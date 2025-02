Colpo in villa a Monterappoli. Spariti gioielli

EMPOLIUn altro colpo in villa. Stavolta i ladri hanno preso di mira un’abitazione sulle colline di Monterappoli, lungo via Maremmana. La banda è entra in azione poco prima delle 19 di sabato scorso forzando una finestra al primo piano. Evidentemente i malviventi avevano studiato preventivamente le abitudini della proprietaria – a quanto appreso una nota imprenditrice di Montelupo Fiorentino – perché al momento del blitz all’interno non c’era nessuno. I ladri, però, non avevano fatto i conti con il sistema di allarme che la proprietaria aveva regolarmente inserito. Infatti, non appena i ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione il dispositivo è subito entrato in funzione lanciando l’allert al servizio di vigilanza privata del Corpo dei Vigili Giurati i cui operatori, in pochi minuti, si sono portati sul posto con due pattuglie, raggiunti, successivamente, dagli agenti della polizia del commissariato Empoli.

Nonostante i pochissimi minuti a disposizione prima dell’arrivo dei vigilantes e delle forze dell’ordine, i malviventi erano riusciti a rovistare qua e là e a trovare in alcuni cassetti diversi oggetti di valore: monili in oro e argento a cui la proprietaria era particolarmente legata. Il colpo si è consumato con rapidità tanto che quando gli uomini della vigilanza privata e la polizia sono arrivati sul posto della banda non c’era più traccia. Restavano i danni alla finestra dalla quale si erano introdotti e la casa a soqquadro. Le Indagini per risalire agli autori del colpo sono in corso.

i.p.