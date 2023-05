Colpo grosso nell’edilizia Nel mirino il deposito Rubato un ponteggio Danno da 30mila euro

di Carlo Baroni

Colpo grosso nel deposito di un cantiere edile. Decine le ceste lasciate vuote dai ladri. Il bottino? Un ponteggio di significative dimensioni, materiale da lavoro come seghe e betoniere. Un carico importante. Un danno stimato in circa 30mila euro. E’ successo nei giorni scorsi nella zona dei Cappuccini a Empoli. La vittima è un imprenditore della zona, Luigi Di Dio Faranna che si è accorto di quanto accaduto nel fine settimana quando è andato al deposito per caricare il materiale.

"Non era mai successo alcunché – spiega –. Sono tanti anni che abbiamo quel deposito. Per la nostra azienda il danno è davvero grande: non solo perché siamo rimasti senza quel materiale, ma anche perché dobbiamo acquistarlo di nuovo ed i costi sono saliti alle stelle. Diciamo che alla fine il danno è doppio". L’imprenditore ha immediatamente avvertito i carabinieri della compagnia di Empoli che ad inizio settimana hanno provveduto ad effettuare un ampio sopralluogo della zona del furto che, purtroppo, non è servita da telecamere. Il fatto è presumibilmente avvenuto nella notte, nei giorni in cui imperversava il maltempo. E l’ipotesi è che ad entrare in azione sia stata un vera e propria banda organizzata: il materiale trafugato, anche in termini di quantità, è rilevante ed è verosimile che gli uomini al lavoro siano stati diversi per fare in fretta, caricare e darsi alla fuga indisturbati.

Un furto che ha mirato al ferro? Un colpo su commissione? Nessuna pista – si apprende – è esclusa dagli inquirenti. E’ possibile anche che i malavitosi abbiano commesso il colpo per rivendere subito il materiale a chi in questo momento ne aveva bisogno. Anche perché i costi di tutto ciò che riguarda il settore edile negli ultimi due anni sono saliti in maniera esponenziale e di conseguenza il materiale rubato trova facile mercato. "Ho sentito in giro che nel mio settore c’è apprensione – conclude l’imprenditore Luigi Di Dio Faranna – perché le aziende come le nostre sono nel mirino dei ladri". Le indagini da parte dei militari dell’Arma della compagnia della città sono in pieno svolgimento, dopo aver effettuato le verifiche di rito e di legge sul luogo dov’è stato commesso il reato.