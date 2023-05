Codice dei dipendenti Aggiornamento al via

lI Comune ha approvato il nuovo schema preliminare del codice di comportamento dei dipendenti del municipio. Per una sempre maggiore partecipazione della società civile alle attività svolte dall’amministrazione, anche nell’ottica della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza, tutti gli interessati, sia interni che esterni all’ente, residenti o domiciliati a Fucecchio, sono pertanto invitati a far pervenire eventuali proposte di modifica o integrazione: osservazioni delle quali si terrà conto – scrive la giunta – purché ritenute ammissibili in relazione al contenuto del codice e al quadro normativo vigente, ai fini dell’aggiornamento. Tutti i contributi partecipativi dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 17 con consegna a mano, per raccomandata, o tramite posta elettronica certificata. La stesura preliminare del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fucecchio è liberamente consultabile sul sito del municipio.