Empoli, 16 gennaio 2020 - Come un incubo, è tornata la coda sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, nel tratto empolese in direzione di Firenze. Una coda che questa mattina ha raggiunto e superato gli 8 chilometri.

Il tratto in questione è quello compreso tra gli svincoli di Empoli Est e di Lastra a Signa. Nella zona, fra Montelupo e Ginestra, buona parte del 2019 è stata segnata dalle code quotidiane a causa del cantiere, poi chiuso anche in anticipo rispetto al calendario previsto. Questa notte però è stato steso del nuovo asfalto ed è stato quindi necessario chiudere la corsia di marcia tra i chilometri 12+800 e 12+350, con pesanti ripercussioni sulla viabilità

