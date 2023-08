Climatizzatori anti afa "Richieste giù del 30%"

EMPOLI

Aria condizionata: tra meteo incerto e tasche sempre più vuote, questa estate è un po’ sottotono rispetto agli anni passati. Il boom delle richieste si è registrato grazi ai bonus fiscali negli ultimi tre anni. Ora però il volume di lavoro per chi si occupa del montaggio degli impianti di climatizzazione, è calato di un 30 per cento almeno rispetto al 2022. Lo confermano gli addetti ai lavori che si sono trovati alle prese con mesi estivi (tra maggio e luglio) al di sotto delle aspettative. A scattare una fotografia del settore è la Sabic srl di via Val d’Orme, con sede a Empoli, succursale a Certaldo e oltre 30 anni di esperienza nell’assistenza tecnica di impianti di condizionamento estivo ed invernale ad uso domestico ed industriale. "Quest’anno - spiega Maurizio Salvadori, uno dei tecnici della ditta empolese - il clou delle richieste è piovuto nelle due settimane di ondata di calore a cavallo tra fine luglio ed inizio agosto". Tanti privati da gestire nel periodo peggiore per montare gli apparecchi, che di solito vengono installati a partire da maggio. "Generalmente a giugno si concentra il 30 per cento di macchine montate in tutto l’anno, a luglio un altro 40, ad agosto pochissime richieste tra ferie estive, magazzini chiusi e bassa disponibilità degli impianti. E’ stato un anno anomalo". A maggio non si è smosso niente, a giugno ancora tutti a chiedersi se l’estate sarebbe mai arrivata. "Con l’ultima settimana di luglio e l’afa insostenibile le famiglie hanno iniziato a richiedere il servizio last minute, per far fronte all’arsura". Il prezzo medio per montare un condizionatore? "Dai mille ai 1200 euro per un impianto semplice, in una stanza di appartamento". Anche i costi sono lievitati. Fino all’estate scorsa si riusciva a cavarsela con 800 euro circa. "A causare il calo delle richieste, oltre al meteo pazzo e ad un’estate che ha tardato ad arrivare - conferma Salvadori - ha inciso anche la minor disponibilità economica dei cittadini". Il 70 per cento delle famiglie, comunque, nell’Empolese Valdelsa ha almeno un condizionatore nella propria abitazione. Come ricorda Cna con il vademecum per l’acquisto ed un corretto impiego dei climatizzatori, "è importante in fase di acquisto porre massima attenzione alla classe energetica che assicura o meno un risparmio sulla bolletta e una riduzione delle emissioni in atmosfera".

Ylenia Cecchetti