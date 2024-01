Clima pazzo e guerre. Così la moda frena: "Ma a Pitti sono arrivati segnali incoraggianti"

La partecipazione delle nostre aziende a Pitti Uomo è stata significativa; una decina di imprese, tra confezione e calzaturifici. Una realtà, la nostra, che rappresenta un distretto industriale della moda che ha ben pochi rivali in Italia e nessuno in Toscana. D’altra parte, i circa 10.000 addetti, indotto compreso, testimoniano di una realtà imprenditoriale molto vivace, che riesce ad avere un ruolo in un settore che sembra avere senso solo per i grandi, anche se così non è, per fortuna nostra. "La manifestazione è stata positiva – dice Marco Landi, dell’omonima ditta di abbigliamento empolese, che è anche presidente nazionale di Federmoda, l’organizzazione di categoria degli aderenti alla Cna -: abbiamo visto buyer (compratori, ndr) un po’ da tutto il mondo. Nell’ultimo giorno della manifestazione ci sono stati meno visitatori, un dato che comunque si ritrova a ogni edizione di Pitti, poiché sono in molti ad approfittare della giornata per trasferirsi a Milano, dove è iniziata un’altra manifestazione espositiva di settore".

È chiaro che un’attività come quella della manifestazione alla Fortezza da Basso si trova sempre a fare i conti con le tensioni internazionali, o la geopolitica, se preferite. E così da Russia e paesi arabi gli arrivi sono diminuiti, a causa dei conflitti in atto e delle misure adottate da molti Paesi, come le sanzioni nei confronti di Mosca. Infatti, un operatore russo, per arrivare da noi, deve passare dalla Turchia e fare i conti con le limitazioni sulle valute.

"Però – riprende Landi – il resto del mondo c’era tutto. A partire da realtà come quelle dei Paesi scandinavi fino ad arrivare alla Francia. La partecipazione è sì importante, ma c’è da fare i conti con il clima impazzito: le temperature elevate hanno depresso le vendite nei mesi autunnali e dell’inizio inverno. Resta la speranza nell’entusiasmo di molti operatori, anche se il mercato dei prodotti d’abbigliamento di lusso sta facendo registrare una frenata, dopo i successi di alcuni mesi fa". Questo non significa, però, che i compratori non siano in cerca di alternative, come quelle rappresentate dai marchi più piccoli, "che possono offrire prodotti più competitivi anche a livello dei prezzi, e pure per effetto della flessibilità delle aziende. Resta comunque la richiesta del made in Italy e di prodotti realizzati con tutte le attenzioni del caso". Landi Confezioni, l’azienda della famiglia di Marco Landi ha anche un vanto oggettivo nella caparbia, e di successo, riproposizione dell’impermeabile, il capo che ha contribuito in misura preponderante al successo delle confezioni empolesi.

"Abbiamo creduto – spiega Landi – nel futuro di questa produzione, declinandola in materiali diversi da quelli, ad esempio, degli anni ’60. Per far questo abbiamo lavorato sui nostri archivi aziendali, che datano dal 1948, 75 anni fa. E tanto per non scordarci delle lezioni della storia, abbiamo guardato, con il nostro stand, alla figura di Charlie Chaplin, per un rimando al fascino della velocità, senza però dimenticare le difficoltà dell’uomo alle prese con essa. Noi dobbiamo rispondere all’esigenza, espressa dai compratori, di capi d’abbigliamento ben realizzati, che non ricordino i prodotti di massa e che siano anche a basso costo. Caratteristiche che ben si integrano con un dato molto concreto: la nostra produzione viene realizzata a Empoli e dintorni".

Da Landi non ci sono prodotti realizzati in posti come il Bangladesh e neppure nella più vicina Tunisia. "Un entusiasmo e un’attenzione che contribuiscono a far reggere l’immagine di Pitti (in questo caso anche per effetto dell’alta qualità delle proposte di molti altri operatori) e dei distretti industriali, come quello della moda di Empoli", una realtà da circa 3 miliardi di euro di esportazioni all’anno.