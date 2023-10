Clima e biodiversità: l’impegno del Rotary

Si è parlato di ’Foreste, clima, biodiversità’ al Rotary Club di Empoli nel corso dell’ultima conviviale che si è tenuta al ristorante Cucina Sant’Andrea. In città per l’occasione è arrivato un relatore d’eccezione, il professor Federico Selvi, ordinario dei corsi di biologia vegetale e botanica al dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’Università di Firenze.

Esperienza e competenze maturate nel corso degli anni, sono state trasferite così ai soci del Club empolese. Durante la serata infatti si è affrontato un tema di grande attualità: il ruolo delle foreste per la sopravvivenza del pianeta. Selvi ha spiegato come le aree verdi possano essere di supporto alla regolazione climatica contribuendo alla riduzione della temperatura globale. Durante il suo intervento, l’esperto ha sottolineato come il cambiamento climatico sia la più grande sfida contemporanea che vede l’uomo di oggi impegnato verso un programma d’azione condiviso per lo sviluppo sostenibile, ponendo l’attenzione su come la piantumazione degli alberi, e la cura di quelli già esistenti, anche in ambito urbano, siano azioni determinanti a garantire significativi benefici per gli ecosistemi, riducendo le emissioni di CO2 e restituendo ossigeno all’ambiente.

Tutti aspetti, questi, cari alla città di Empoli che da anni si sta mobilitando con tante iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale. Il relatore ha inoltre evidenziato come tutti questi benefici concorrano a migliorare anche la salute mentale delle persone, rendendo le città più inclusive e più vivibili. Il tema trattato, fortemente sentito dal presidente della sezione Rotary Club di Empoli Andrea Cantini, è in sintonia con le indicazioni del Rotary International sulla tutela dell’ambiente e della salute e con i 17 obiettivi dell’agenda Onu 2030.