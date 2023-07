Clem Quartet Serata di musica nel borgo alto

CERTALDO

Una serata in cui lasciarsi incantare e trasportare da una dolce melodia, nel cuore di un borgo storico dal fascino inestimabile. Tutto ciò è “Musica sotto le stelle“, l’evento promosso per martedì prossimo 25 luglio alle ore 21.30 a Certaldo presso il giardino di Palazzo Pretorio nella parte alta del paese. La città di Boccaccio è infatti pronta ad accogliere il Clem Saxophone Quartet, per una iniziativa promossa dal Comune di Certaldo e organizzata in collaborazione con la locale associazione Pro Loco e il Rione Il Vicario.

Il gruppo è nato nel 2021 da quattro studenti del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, allievi del maestro Roberto Frati. Il loro nome non è altro che l’acronimo delle iniziali dei suoi componenti: Cosimo Avigliano al sax tenore, Lautaro Pulice al Sax Contralto, Elena Spampani al Sax Baritono e Marco Niccolini al Sax Soprano. La formazione ha vinto, nella categoria “quartetto”, il concorso internazionale per giovani saxofonisti “My Favorite Sax”, che si è svolto lo scorso maggio al Centro Attività Musicale di Empoli e organizzato dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Una enorme soddisfazione se si pensa che il gruppo era alla sua prima partecipazione in assoluto ad un concorso.

Il giovane ensemble, sia perché é nato da poco, ma anche per l’età dei membri che ne fanno parte, si è già esibito in varie situazioni, tra cui: “All’ombra dei cipressi - Firenze in memoria dei poeti”, presso il teatro l’Affratellamento nel capoluogo toscano; “Ma che Reims!”, chiusura della stagione concertistica del Teatro Reims di Firenze; “110 anni di musica a Palazzo Lenzi”, presso l’Institut Français di Firenze; “Vivi la vita“ per la Festa della Musica nel cortile del Museo del Bargello a Firenze. L’ingresso al concerto di martedì prossimo a Certaldo Alto è libero. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0571 661219.