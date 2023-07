Classica, omaggio a Mozart e Webern

MONTAIONE

Continuano i concerti di Classica, la rassegna musicale estiva organizzata dai comuni di Gambassi Terme e Montaione in collaborazione con la Fondazione Ort (Orchestra regionale della Toscana) alla Gerusalemme di San VIvaldo. Il programma prosegue domenica 16 luglio con l’esibizione del quartetto d’archi Chorda Quartet nel concerto Caro Mozaart. Interamente dedicato al compositotore austriaco, lo spettacolo prevede l’esecuzione del Quartetto n.5 (K.158), del Divertimenti n.1 (K.136) e della Serenata “Eine kleine Nachtmusil“ (K.525) per archhi.

La rassegna musicale terminerà domenica 23 luglio con il concerto Mozart vs Webern del quartetto d’archi e clarinetto Claro Quintet, che seguirà il “Langsamer Satz“ di Anton Webern, il Quintetto per clarinetto e archi (K.581) di W.A.Mozart e lo “Sholem - Alekem“ di Bèla Kovacs. Le esibizioni di svolgeranno alla piccola Gerusalemme toscana, presso al Cappella “La fuga in Egitto“. Tutti i concerti niziano alle 18 e sono a ingresso libero. Hanno una durata di 50 minuti e non è previsto l’intervallo. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio informazioni turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail ([email protected]), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 ([email protected]).