Clandestino lavora nella vigna. Blitz in campagna: due denunce

EMPOLI

Clandestino ma ’regolarmente’ al lavoro. L’uomo, di origine senegalese, si trovava insieme ad altri quattro connazionali impegnati in lavori di potatura in un vigneto nelle campagne empolesi, in località Gattaia . Ma quando i militari del nucleo carabinieri forestale di Empoli, durante un servizio ordinario di perlustrazione del territorio, hanno sottoposto a controllo i lavoratori agricoli, è stata scoperta l’irregolarità del giovane. Alla richiesta dei documenti da parte degli uomini della forestale ai cinque addetti, uno di loro è risultato sprovvisto del permesso di soggiorno o di un altro documento equivalente che ne attestasse la lecita permanenza sul territorio italiano. L’uomo è stato dunque accompagnato alla compagnia dei carabinieri di Empoli per la procedura di fotosegnalamento e la redazione dei successivi atti di segnalazione all’autorità giudiziaria: l’uomo è stato denunciato per il reato di soggiorno illegale nel territorio italiano.

Nei guai è finito anche il titolare della ditta che impiegava gli operai nei lavori agricoli. Si tratta di un’attività individuale di servizi con sede nel comune di Empoli. L’imprenditore è stato denunciato per impiego di manodopera clandestina. I lavoratori avevano raggiunto i campi molto probabilmente a bordo del furgone per trasporto persone che i militari hanno notato lì vicino. Il mezzo, un Fiati Ducato, risultava intestato ad un cittadino senegalese.

Purtroppo il fenomeno relativo all’immigrazione clandestina in Italia è aumentato molto anche alle nostre latitudini. Sono sempre di più coloro i quali approdano nel nostro paese in cerca di “fortuna” e che vedono questa illusione infrangersi velocemente contro l’inclemente muro della realtà, fatto di scarse ricchezze e opportunità e di non poche barriere nei confronti della diversità, in qualsiasi forma si manifesti (tratti somatici, lingua o religione). Sul fronte del lavoro i migranti in Italia rischiano molto spesso di diventare vittime di sfruttamento, caporalato e di vivere in condizione di costante precariato. Il primo ostacolo è paradossalmente la legge sull’immigrazione ormai vecchia di vent’anni. Eppure gli imprenditori, anche locali, si lamentano per mancanza di manodopera soprattutto nel settore dell’agricoltura, che richiede attività prevalentemente stagionali. La sfida è riuscire a facilitare l’integrazione snellendo le procedure di regolarizzazione e nel contempo scoraggiare lo sfruttamento con controlli costanti e sanzioni nei confronti di chi sbaglia.

i.p.