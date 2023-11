Cittadini stranieri e pratiche on line. Supporto specifico al punto informativo

Le pratiche on line e i cittadini stranieri. Il punto informativo di Empoli dedicato ai cittadini stranieri si è potenziato con nuovi servizi on line. Il lavoro, svolto dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa insieme al Consorzio Coeso Empoli, la cooperativa sociale La Pietra d’Angolo e Asev, fornisce supporto digitale accanto al tradizionale disbrigo di pratiche legate all’immigrazione.I punti informativi sono infatti aperti, con la presenza di mediatrici e facilitatrici culturali, a coloro che hanno bisogno di supporto per il disbrigo di varie pratiche on line, come ad esempio le iscrizioni a scuola, alla mensa e al trasporto scolastico, il bando affitto, risoluzione di problematiche legate allo Spid, e altre ancora. "Abbiamo ritenuto importante – spiega Franco Doni, direttore della Sds Empolese Valdarno Valdelsa – affiancare ai servizi che fornivamo sulle pratiche legate alle pratiche di regolarizzazione della posizione giuridica dei cittadini stranieri in Italia, una specifica sezione dedicata a tutte quelle attività quotidiane che sempre più devono essere svolte on line. Pratiche che possono non essere di immediata comprensione e navigazione per i cittadini stranieri".Il punto informativo di Empoli fa parte di una rete di sette sportelli rivolti ai cittadini stranieri che si trovano a Fucecchio, Certaldo, Castelfiorentino, San Miniato, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno. Agli sportelli lavorano operatrici che parlano albanese, wolof, cinese e arabo. Nel 2022 gli accessi sono stati 7530, 5mila diretti agli sportelli, 1913 le consulenze telefoniche e 617 le consulenze effettuate all’interno del coordinamento. Si sono rivolti ai punti informativi in maggioranza cittadini provenienti da Albania (38,1%), Senegal (20,6%) e Marocco (11,9%).