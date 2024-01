"Cittadini per la salute". Eletta le nuova presidente. Ecco il calendario degli incontri

EMPOLI

Dopo la scomparsa della sua guida storica, il dottor Alessandro Bini, l’associazione dei Cittadini per la salute di Empoli si è di nuovo riunita per eleggere il nuovo presidente. A prendere il testimone del suo fondatore è Sandra Boldrini (nella foto) che lavorerà in un’ottica di continuità di intenti e di obiettivi. Come da tradizione riprenderanno anche gli incontri con i cittadini che si terranno il martedì nella sede Avis di Empoli, in via Guido Rossa, dalle 16 alle 19. Il calendario 2024 prevede ben 17 appuntamenti. Il primo è fissato per martedì prossimo. Due le tematiche: le iniziative per l’incremento della raccolta del plasma nei centri trasfusionali e i fatti di Empoli del 1 marzo 1921. Nell’incontro del 23 gennaio si parlerà di arteriopatia e insufficienza venosa; il 30, invece, verrà affrontato il problema delle vertigini, cui seguirà un momento più leggero: Sherlock Holmes a Empoli. Nel primo evento di febbraio, martedì 6, si parlerà di osteoporosi e della violenza di genere nell’Inferno di Dante. Il 13 il tema è l’incontinenza urinaria femminile e la seduzione del male. Il 20 febbraio si parlerà delle novità nella senologia e come interpretare il referto “esame delle urine“.

Il mese di febbraio si chiuderà, martedì 27, con il ladro silenzioso della vista e un focus su Pubblica assistenza e pompieri. Marzo inizia con il tema dell’obesità, in programma martedì 5, cui seguirà Herpes zoster. Il 12 spazio all’educazione motoria nella prevenzione del dolore pelvico e le pratiche di lunga vita nella medicina tradizionale cinese. Il 19 si parlerà di diabete e malattie cardiovascolari, cui seguirà un momento di riflessione sulla pace nella dottrina della chiesa. Il 26 marzo approfondimento sulla violenza di genere e linee guida per uno stile di vita attivo e sano. Il mese di aprile, martedì 2, si aprirà con le malattie dello stomaco e chirurgia e poi il ruolo dell’infermiere di famiglia e di comunità nella sanità toscana. Il 9 aprile il dolore cronico nell’anziano e la consapevolezza corporea e movimento consapevole per il benessere psicofisico. Il 16 aprile spazio alla malattia diverticolare del colon, cui seguirà il tema patente: storie delle visite mediche e test oculistici. Altro interessante incontro è quello sulle stelle di Andrea Corsali e asteroidi e comete: “sassi volanti” in programma il 23 aprile. Nel penultimo appuntamento, 30 aprile, si parlerà di come convivere con la celiachia, cui seguirà rose e insetti pronubi. Il ricco cartellone si chiuderà il 7 maggio con l’incontro sulla neurologia e l’intelligenza artificiale, cui seguirà il filato del benessere. Gli incontri, completamente gratuiti, sono aperti ai soci e a tutta la cittadinanza.