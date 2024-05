Cittadini del mondo... si diventa. Tornano gli abbracci dopo il covid

Da Sankt Georgen an Der Gusen a Empoli nel segno dell’amicizia. È un’opportunità di crescita che unisce lingua e storia quella offerta dal programma Erasmus Plus, un progetto che dopo lo stop forzato a causa della pandemia, torna con ritrovato entusiasmo alla scuola media Vanghetti. Ventisei giovani studenti delle classi terze sono stati ospitati dai coetanei austriaci il mese scorso, ora si ricambia il favore. Accompagnati dalle docenti Natasha Bramberger, Carola Shmutz e Alexandra Stanger, gli studenti di St Georgen resteranno per cinque giorni in città, ospitati dalle famiglie empolesi. "È il primo scambio che torniamo a fare dopo il Covid – dice con soddisfazione Marco Venturini, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Empoli Est –. È un ritorno vero alla normalità. Torniamo alle buone pratiche del passato, utili a far confrontare i nostri alunni con usi e costumi di un Paese straniero, oltre ad approfondire lo studio dell’inglese e del tedesco. Oltretutto la scuola di Gusen si trova proprio dove nel ’44 furono deportati anche cittadini empolesi: un modo per toccare con mano la storia che si studia sui libri di scuola".

Il gemellaggio va avanti dal 1997 "ed è basato sul tema della deportazione, con uno sguardo sempre rivolto al futuro – aggiunge la professoressa Simona De Cicco –. Un progetto per favorire la tolleranza. Un Erasmus per crescere come cittadini europei, valore nato per una politica di pace, ce n’è bisogno ora più che mai".

Una scuola senza confini, dunque, per un’iniziativa – coordinata dalla docente Claudia Heimes – che punta alla condivisione delle emozioni e alla memoria storica. Come spiega la professoressa Ilaria Mannina, "sentirsi abbracciati da culture diverse per i nostri ragazzi è un’esperienza di crescita. Così come lo è stato l’incontro con i familiari dei deportati, qui a Empoli, per prepararsi al viaggio". E c’è anche chi, come l’alunna Lara Faggioli, ha colto l’occasione dell’Erasmus per mettersi sulle tracce della famiglia Larini. "Erano amici del mio bisnonno Raffaello, tutti di Limite sull’Arno. Dalla sera del rastrellamento dell’8 marzo del ’44 furono deportati e il mio parente, partigiano, non li vide mai più. È stato emozionante ritrovarli al campo di Gusen e poter lasciare sulla loro foto una collanina, un ricordo del nonno che era tanto legato a loro e che è stato più fortunato".

Y.C.