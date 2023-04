Città sorvegliata, ecco sei nuove telecamere E in piazza Stazione centinaia di controlli

EMPOLI

Piazza della Stazione sembra tornata vivibile. E si rivedono gli anziani sulle panchine e giovani studenti con gli zaini stazionare per due chiacchiere. A un mese dall’inizio dei controlli costanti e serrati si tracciano i primi bilanci, con una certezza: è la prima volta che gli appelli vengono ascoltati, le soluzioni cercate e attuate. Lo dice Brenda Barnini che ritiene "molto importante" il fatto che il prefetto dimostri nei confronti della problematica della stazione grande sensibilità.

"Per molto tempo, spiega il sindaco, siamo stati tutti abbastanza inascoltati. È la prima volta da quando io sono sindaco che su questo specifico problema c’è la volontà da parte della prefettura di fare un percorso, non un intervento episodico per dare una segnale, ma un’effettiva presa in carico del problema. Non è solo metodo, c’è contenuto". Ed ecco i ringraziamenti pubblici per il prefetto Francesca Ferrandino e per il questore Maurizio Auriemma e per tutte le forze dell’ordine e della polizia municipale. Barnini parla all’indomani del secondo incontro in prefettura, organizzato per fare un bilancio di questo primo mese di attività intensiva. "I numeri – dice – dimostrano soprattutto che sulle attività commerciali sono stati fatti molti interventi: le situazioni di irregolarità sono state aggiustate. Ed è anche un messaggio molto forte a queste attività. È il modo di dire loro ’state in regola’ e non vi prestate per essere sede di attività illegali o inopportuni.

I numeri: oltre 40 servizi straordinari di controllo del territorio nel corso dei quali sono state controllate 2000 persone, 489 veicoli ed effettuate verifiche agli esercizi commerciali. Anche l’ordinanza anti alcol è stata fatta rispettare e questo – commenta Barnini – mi è stato segnalato positivamente anche dai cittadini e da coloro che frequentano la piazza". E ora, si va avanti perché il lavoro è ancora lungo: non solo repressione, ma anche costruzione di eventi di socialità, per volere della stessa Barnini. "Partiremo con queste attività di coinvolgimento attraverso il progetto Hugo perché siamo tutti consapevoli che per dare vivibilità a uno spazio pubblico non bastano azioni di controllo e repressione, ma servono anche occasioni di incontro". Quello di Empoli è il terzo scalo a livello regionale per flussi di viaggiatori. Strategico e importante, dunque.

"Adesso dobbiamo proseguire su questa strada, garantendo una forma di presidio puntuale – prosegue Barnini – . Dal canto suo, l’amministrazione comunale continuerà a fare la sua parte anche in termini di investimenti e di progetti".

A partire proprio dalla zona della stazione per la quale, come annunciato in occasione dell’incontro pubblico ospitato al Dopolavoro Ferroviario di Empoli nel febbraio scorso, dedicato all’ascolto dei residenti in merito alle principali criticità quotidiane, l’amministrazione ha in progetto la riqualificazione di via Fabiani e viale San Martino, l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica anche nella zona di viale Palestro, via Tripoli e via XI Febbraio. In via XI Febbraio è prevista inoltre la rimozione della parte superiore del parcheggio a due piani, della cui gestione si occupa Rfi.

"Stiamo già lavorando per riproporre il progetto Hugo - sottolinea Barnini facendo il punto –. Si tratta di un percorso di co-progettazione e co-gestione finalizzato al miglioramento della sicurezza nella zona attorno alla stazione ferroviaria, così che i cittadini possano fruire degli spazi pubblici con serenità: è stato rifinanziato. Siamo convinti che far vivere i luoghi sia fondamentale per contrastare il degrado e il senso di insicurezza e abbandono.

Piazza della stazione, ma non solo. Il tema della videosorveglianza è sempre più fondamentale come elemento di sicurezza: il Comitato ha infatti approvato il progetto di videosorveglianza presentato dal Comune per l’implementazione dell’attuale sistema di lettura targhe: saranno installate sei nuove telecamere, in prossimità degli accessi principali al territorio comunale. "Sono un importante strumento di prevenzione e di indagine", conclude Barnini.