"Città pulita e piena di attrattiva" Il sindaco Mugnaini ringrazia

Nella prima estate senza restrizioni dopo la pandemia, Montespertoli sta consolidando sempre più la sua immagine di importante centro turistico. E c’è chi va espressamente ringraziato per questo risultato. Come ha fatto il sindaco Alessio Mugnaini in un post affidato al suo profilo social. "Si danno tante cose per scontate ma non lo sono – ha scritto il primo cittadino su Facebook – voglio quindi ringraziare chi, nella giornata di Ferragosto, a vario titolo ha lavorato per i vari servizi, dal ritiro rifiuti, al mercato settimanale e alla conseguente pulizia della piazza. Grazie anche a chi ha organizzato la cocomerata offrendo una serata piacevole a residenti e turisti. Siamo un paese che con i turisti ha un potenziale enorme da cogliere per poter crescere ancora, bisogna capirlo e lavorare insieme per cogliere questa occasione". Il grazie dunque a volontari e dipendenti del municipio di piazza del Popolo.