Città medioevali: "Fucecchio c’è"

Debutta la rete delle città medievali italiane. Si tratta di 28 Comuni, tra cui Fucecchio, suddivisi in 10 regioni e caratterizzati da un rilevante patrimonio materiale e immateriale del Medioevo. Il progetto, firmato da Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, mira a sviluppare e digitalizzare il turismo incentrato sull’autenticità medievale dei luoghi, oltre a promuovere un calendario di eventi e rievocazioni storiche di assoluta eccellenza. "Fin dall’inizio abbiamo creduto in questo progetto – commenta l’assessore Daniele Cei –

e ci stiamo muovendo in varie direzioni per valorizzare il ruolo di Fucecchio come crocevia di cammini medievali. La nostra storia, le nostre rievocazioni, così come le feste medievali e soprattutto il Palio di Fucecchio, che affonda nel medioevo le sue radici, ci permettono di distinguerci su questo attrattore turistico".