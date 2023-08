Città in cammino verso il voto Emma Donnini in pole position Spinelli: "Ha le carte in regola"

Come per tanti altri Comuni, anche qui, la politica è in fermento e gli occhi sono puntati verso il prossimo giugno. Mancano dieci mesi alle urne e Alessio Spinelli conclude i due mandati. Quali manovre sono in corso? Cosa succede in casa Pd e nel centro sinistra? E’ noto che la vicesindaco Emma Donnini - lo abbiamo anticipato nei mesi scorsi – sia in pole position per la candidatura a sindaco. Tutto liscio? Tira aria di primarie? Pare di no. Il partito sembra piuttosto compatto nel chiedere a Donnini di proseguire l’esperienza come primo cittadino e di garantire la continuità con l’amministrazione attuale.

Il sindaco Spinelli non si sbilancia. Ma spende comunque parole importanti. "Sarei felice che Emma Donnini decidesse di candidarsi e fosse sindaco dopo di me – spiega Spinelli –. Abbiamo lavorato sodo e bene, insieme, abbiamo condiviso scelte importanti e strategiche per il futuro di Fucecchio che proprio nei prossimi anni arriveranno a compimento".

"Emma Donnini è un amministratore capace, ha tutte le caratteristiche per diventare sindaco – aggiunge Spinelli, spingendo ancora la sua vice –. Credo che per la nostra città sarebbe un ottimo primo cittadino. Io non sono contrario alle primarie, ci mancherebbe, le ho fatte e le ho superate. Comunque a scegliere sarà il partito". Fucecchio ha davanti grandi sfide. Basti pensare agli investimenti legati al Pnrr, una pioggia di milioni per riqualificare il territorio, costruire infrastrutture, valorizzare il centro storico. "C’è un pezzo di programma ampio già scritto nei fatti – aggiunge Spinelli – che con Emma Donnini abbiamo condiviso in quest’amministrazione. Un piano di grandi opere che lei conosce bene e che la futura amministrazione dovrà portare all’obiettivo". Sono parole da investitura ufficiale? E’ il lancio della candidatura della vicesindaco? Sicuramente le parole di Spinelli, in questa direzione, hanno un peso. Poi ci sarà bisogno del confronto interno. Un passaggio fondamentale che inizierà a breve: con il prossimo settembre partirà la macchina in vista delle elezioni e anche il nome del candidato sindaco sarà formalizzato. Sempre che non siano necessarie le primarie.

Le urne 2024 saranno un grande banco di prova a livello locale per il Pd e il centrosinistra dopo le elezioni del settembre del 2022 quando Fratelli d’Italia ha superato il Pd, mostrando i muscoli e di avere numeri impensabili qualche anno fa.

Carlo Baroni