Città e arte green (verdi) La classifica

Parlando delle città è indispensabile puntare su modelli di città sostenibile, dei veri e propri laboratori per guidare la trasformazione ecologica della società. La sostenibilità delle città è un argomento che tocca tutti da vicino; l’obiettivo è organizzare spazi cittadini vivibili, verdi e vitali, perfettamente integrati tra loro. Cosa distingue una città green o sostenibile dalle altre? Per esempio avere un’elevata qualità dell’aria, spazi verdi accessibili a chiunque, edifici sostenibili, utilizzare energia rinnovabile, un sistema di trasporto pubblico sicuro ed ecologico, alloggi adeguati garantiti a tutti, sistemi di rifiuti efficienti con soluzioni circolari (riciclo e riuso), politiche cittadine rivolte all’inclusione sociale per garantire pari diritti a tutti con, non ultima, una crescita economica tale che garantisca benessere a tutta la collettività. Stando a questi parametri, ogni anno viene stilato l’elenco delle città più green del mondo e tra le prime spiccano Goteborg, Copenaghen, Aarhus, Glasgow, Reykjavik, Tirolo, Lione, Zurigo, Bordeaux, Aalborg. Tra quelle italiane, le più green risultano: Bolzano, Trento, Belluno, Reggio-Emilia, Cosenza, Treviso, Pordenone, Forlì, La Spezia e Mantova.