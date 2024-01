Circolo di lettura alla Casa del Popolo

Insieme per condividere i valori di promozione culturale e aggregazione, propri delle Case del Popolo. Anche la Casa del Popolo di Limite sull’Arno in via Dante, avrà il suo "circolo di libri". Ogni primo lunedì del mese (a partire dal 5 febbraio, data fissata per il primo incontro conoscitivo) si riunirà un gruppo di lettura, gratuito e aperto a tutti purché in possesso della tessera Arci 2024, da richiedere direttamente al Circolo. L’idea è quella di spaziare tra vari generi letterari; per partecipare basta la voglia di stare insieme condividendo la passione per la lettura. Le regole? Leggere in autonomia, ritrovarsi per uno scambio di opinioni

e impressioni e scegliere il titolo del mese successivo. Il progetto è appena stato lanciato, per aderire info al 333 4197602.