Circoli e luoghi culturali: le iniziative Al museo le coppie entrano gratis

"L’amore, l’amore, l’amore. Ma il sesso? C’è spazio per parlare di sesso ai giovani di oggi? Forse non abbastanza". E’ questo che ha spinto il Mmab di Montelupo Fiorentino a lanciare un’iniziativa unica nel suo genere, un pizzico provocatoria ma più attuale che mai. Utile, senza retorica. Una vetrina con consigli di lettura - in occasione, non a caso, del San Valentino - non tanto dedicata al tema dell’amore, quanto al sesso. Tredici titoli per affrontare la tematica, un qualcosa spesso scoperto in solitudine, di cui si parla sottovoce. "L’idea è nata dai volontari del servizio civile - racconta Cristina Trinci (nella foto qui a destra) dei servizi culturali del Comune di Montelupo - Hanno portato tanta creatività. Ci è sembrato opportuno parlarne in modo intelligente e spiritoso, con un occhio all’ironia: in tv il sesso è ostentato, la verità è che fuori dagli schermi è ancora un tabù. Portarlo a un livello di approfondimento sociale e culturale? Merito dei ragazzi stessi". E il museo della ceramica lancia invece un contest fotografico. Si chiama #vivalamore e permetterà alle coppie innamorate momenti di cultura…gratuiti. In occasione di San Valentino infatti il museo offrirà l’ingresso gratuito a chi si presenterà in dolce compagnia e posterà una foto sui social usando l’hashtag #vivalamore. Sarà inoltre possibile partecipare a una visita speciale sul tema delle ceramiche che parlano d’amore guidati dal conservatore del museo, Alessio Ferrari. Forse non tutti sanno che la ceramica racconta bellissime storie d’amore e San Valentino è il momento giusto per scoprirle: vasi, piatti e altri oggetti erano utilizzati come pegno d’amore o come dono di nozze. La visita guidata si svolgerà dalle 16 alle 17.

Dall’arte al cibo, un’idea tra le più gettonate è anche quella di prendere il partner ’per la gola’. Sta spopolando sui social - ed è ordinabile online - la ricetta proposta da Nonna Silvi, la fornaia 82enne star di TikTok con le sue gag esilaranti diventate virali: dal forno Martini di Castelfiorentino e Montelupo, Silvana Bini sforna dolci e consigli, anche sull’amore. "Per gli innamorati ho pensato a un lievitato con frutti rossi, cioccolato bianco e pistacchio. A forma di cuore e dentro, di cuore, c’è tutto il nostro. Tre giorni di preparazione, perché si sa, per la roba buona ci vuole tempo". Tra le iniziative più curiose quella all’Arci di Ponte a Elsa. Al Circolo Ristori di via Livornese c’è la tombola degli innamorati. Appuntamento nella sala 78 per giocare tra coppie tutta la sera.

Ylenia Cecchetti