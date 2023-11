Circolazione treni in difficoltà

Gli effetti della tempesta Ciaran si sono fatti sentire anche sulla circolazione dei treni. Una nota diffusa dalla Regione Toscana ieri segnalava cha a causa della caduta di un tronco d’albero sui binari, la circolazione dei treni si è svolta in modo alternato nella tratta fra Firenze e Pisa. A causare la caduta del tronco d’albero è stato, probabilmente, il fortissimo vento che ha spazzato l’Empolese Valdelsa per buona parte della giornata. Ma i report della stessa Regione Toscana e di Ferrovie dello Stato hanno dato conto di problemi, sempre dovuti al maltempo battente di ieri, che hanno interessato anche la linea ferroviaria diretta a Siena, con variazioni delle corse. A ieri, l’invito di Trenitalia era di "non mettersi in viaggio se non per necessità e a riprogrammare viaggi rinviabili".