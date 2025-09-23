Cinque pareggi in campo. Partenza in equilibrio

Grande equilibrio nella prima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria per quanto riguarda le otto squadre del circondario, nelle cui partite si sono registrati ben cinque pareggi. Partiamo da quello colto in rimonta dal Gambassi nel girone C di Prima Categoria, sul campo dell’Audace Legnaia. Dopo una prima frazione a reti bianche, nonostante l’uomo in meno i fiorentini passano al 65’ con un gol di Toccafondi direttamente da corner, ma al 93’ il subentrato Vanni, terzino ex Certaldo ultimo arrivato in casa Gambassi, firma il definitivo 1-1 termale. Scendendo nel girone F di Seconda Categoria primo storico punto su questo palcoscenico per il Capraia, che esce indenne dal campo del San Lorenzo Campi Giovani (0-0). Nello stesso raggruppamento il Santa Maria esordisce sul proprio terreno di gioco impattando 1-1 con La Lanterna: succede tutto nel primo tempo con Bosco che replica al vantaggio ospite di Martinelli. Pari a suon di gol del Monterappoli in casa del Sesto Calcio: finisce 2-2 con Cavicchioli e Jacopo Bruno che rispondono alla doppietta locale di Nencini. L’unico successo di giornata è quello del Lazzeretto nello scontro diretto tra neopromosse di Cambiano col Casenuove Gambassi. Gli ospiti passano al 19’ con una conclusione dal limite di Valenti, ma pochi minuti dopo De Maio pareggia dopo una corta respinta della difesa biancorossa. Poi, dopo tre legni (Koceku per il Casenuove; Morelli e Perri per il Lazzeretto), al 68’ arriva il gol partita con Perri, abile a insaccare da posizione defilata. Nel girone G, infine, l’Aurora Montaione in casa col Crespina si salva al decimo minuto di recupero, con il rigore procurato da Morini e trasformato da Pieroni. Gli ospiti erano passati in vantaggio nel primo tempo e solo una grande parata di Ghizzani ne aveva evitato il raddoppio. Niente da fare invece per il Ponte a Cappiano, a cui a Santa Maria a Monte non basta il gol di Romboli. Finisce 2-1 per i locali e con due espulsioni per i calligiani, che non riescono così a bissare il successo di sette giorni fa in Coppa Toscana.

Si.Ci.