Cinque milioni di opere sulle scuole In estate i lavori per il nuovo nido Maxi cantiere anche alle elementari

Operazione da 5 milioni. E’ quanto il Comune investirà a partire da questa estate sulle scuole grazie soprattutto ai finanziamenti europei, ma anche a risorse proprie del bilancio. I primi interventi, come accennato, partiranno durante la pausa estiva e la conclusione è prevista nella seconda metà del 2025. A luglio è in programma l’avvio dell’intervento di adeguamento antisismico e il rifacimento della copertura della scuola elementare "Tilli" (2 milioni e mezzo, di cui 660 mila euro risorse del Comune, il rimanente fondi Pnrr). Questi interventi saranno realizzati in due fasi, per consentire la continuità dell’attività didattica, limitando pertanto a sole sei classi lo spostamento temporaneo degli alunni alla scuola elementare "Di Vittorio" (dove saranno realizzati lavori di adeguamento per accoglierli). Ecco le classi interessate dallo spostamento: 2A, 2C, 3A, 3B, 4B, 4C.

Entro novembre partiranno anche i lavori per la realizzazione del nuovo asilo "Panda", una nuova struttura moderna, ben più ampia di quella esistente, che sarà parzialmente demolita, ma solo quando il nuovo Nido sarà ultimato. In questo modo, sarà garantita la totale continuità del servizio nel plesso esistente fino alla conclusione dei lavori. Il nuovo Nido Panda sorgerà infatti come un edificio separato rispetto a quello attuale, con più posti per i bambini (che passeranno dai 66 attuali a 72), e con spazi più ampi. Il costo per il nuovo nido "Panda" è di 2 milioni 374 mila euro, finanziato interamente con risorse Pnrr. Conclusione prevista a dicembre 2025. Per quanto riguarda gli altri plessi scolastici, entro l’estate partiranno anche i lavori alla scuola elementare "Roosevelt" per la nuova centrale termica e l’installazione di pannelli solari termici.

"Entro la fine del 2025 – sottolinea l’assessore alla scuola e alle attività educative, Francesca Giannì – realizzeremo alcuni interventi strutturali nelle principali plessi scolastici del territorio che attendevamo da decenni, impossibili da fare unicamente con risorse del bilancio. Per la Tilli parliamo di un intervento fondamentale per la sicurezza dei nostri ragazzi e del personale della scuola, in un’ottica di tutela e protezione del nostro territorio, e per il “Panda” agiremo anche con un importante ampliamento dei posti bambino".