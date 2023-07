Cinghiale a Serravalle A passeggio nel parco Avvistamenti in aumento

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

Con le temperature di questi giorni, presto lo vedranno entrare dentro al laghetto per cercare un po’ di refrigerio. Battute a parte, hanno fatto il giro del web e dei social le immagini, postate sui soliti gruppi Facebook cittadini, di un cinghiale a spasso per il parco di Serravalle. L’animale è stato immortalato mentre passeggiava nella parte nord dell’area verde, quella dal lato opposto al grande parcheggio sterrato dove, per capirsi, si svolge il luna park. E’ certamente una delle zone meno frequentate, perché lontana dal laghetto e dal parco giochi per bambini, ma è comunque un luogo dove le persone sono solite passeggiare, correre o sostare. L’ungulato, per niente spaventato dalla presenza di chi in quel momento lo stava riprendendo, ha saltato il piccolo fosso che attraversa il parco si è diretto verso le montagnole, per poi dileguarsi all’interno del boschetto. Tendenzialmente i cinghiali non si avvicinano alle persone, ma anzi tendono a scappare quando si sentono minacciati. Ma se è vero che in linea di massima non ci sono pericoli, si tratta pur sempre di animali selvatici che non sono abituati alla presenza dell’uomo.

E però non è la prima volta che vengono avvistati e segnalati in zone piuttosto centrali della città. Qualche mese fa furono segnalati nell’area di piazza Toscanini, nel quartiere di Corea. Un uomo a passeggio con il proprio cane in orario serale ne aveva avvistato uno intento a calpestare l’erba del parco, lasciando segni inequivocabili. In quel caso il timore era stato soprattutto per l’amico a quattro zampe, che in caso di incontro ravvicinato con l’ungulato potrebbe rischiare grosso. Anche qui, però, non si tratta di avvistamenti del tutto casuali, visto che la zona di Ponzano e della Moriana sono tradizionalmente apprezzate dai cinghiali, che scendendo dalle colline di Botinaccio e Piazzano vanno in cerca di acqua e quindi risalgono il corso dell’Orme.

Tempo prima, invece, un cinghiale era stato segnalato e fotografato nei pressi della passerella pedonale che da viale Petrarca conduce nel piazzale antistante al Palaramini, a due passi dallo stadio. A segnalare l’avvistamento erano stati alcuni automobilisti, preoccupati per gli effetti che un incontro in piena notte con uno di questi animali potrebbe rappresentare per un guidatore. Gli esperti raccomandano sempre di tenere la distanza: anche se i cinghiali si stanno avvicinando sempre di più alla città e sono abituati a vedere l’uomo, le reazioni che potrebbero avere non sono mai prevedibili. E per questo, in caso di incontro, è sempre bene tenersi alla larga ed evitare confidenze.