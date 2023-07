Cinema sotto le stelle Le sale all’aperto accendono i proiettori Tutti gli appuntamenti

EMPOLESE VALDELSA

Cinema sotto le stelle, un fascino senza tempo. O forse no. Davanti a quel che resta dell’effetto post pandemia con conseguenze drammatiche sulle sale cinematografiche, la sfida resta aperta: andrà meglio con le proiezioni all’aperto? Nell’Empolese Valdelsa proprio in questi giorni stanno uscendo le prime programmazioni. Da segnalare, partendo dal Comune di Empoli, l’iniziativa proposta dalla Csa Intifada all’insegna dello stare insieme e del ricordo. E’ tornato il ciclo di appuntamenti con "Elsacinema". Anche quest’anno il cinema all’aperto gratuito nella frazione empolese si svolge nei giardini di via XXV Aprile tutti i giovedì fino al 3 agosto. E in calendario c’è una proiezione speciale, quella che omaggia Francesco Nuti. Venerdì 7 luglio tutti invitati a ricordare l’attore e regista fiorentino recentemente scomparso, con "Madonna che silenzio c’è stasera", uno dei film che lo ha reso celebre al grande pubblico. "Nonostante le piattaforme abbiano trasformato le nostre abitudini - dicono gli organizzatori - normalizzando la visione di un film nella solitudine di un salotto, seduti sul divano davanti ad una smart tv, è importante riaffermare l’importanza del significato sociale e della bellezza di condividere un film insieme ad altre persone". Meglio se all’aperto, in un parco, sorseggiando una bibita fresca e facendo un po’ di sano "social detox". "Elsacinema" torna giovedì 6 luglio con "Vicini di casa" diretto da Paolo Costella.

Confermato anche il "Mignon sotto le stelle" a Montelupo Fiorentino nello spazio aperto di via Giro delle mura. La serata di ieri (la pellicola prevista era "Che bella storia la vita" di Alessandro Sarti) è stata annullata per maltempo, ma fino a fine agosto tutti i mercoledì e giovedì dalle 21 alle 23, via al cinema estivo curato dall’associazione Mignon. Prossimo film in calendario il 5 luglio: per "Le otto montagne" di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, visto il successo del bestseller, premio Strega tradotto in oltre 35 lingue, ci si aspetta il sold out.

Dalle commedie ai film d’azione, dai drammatici ai film per bambini, pellicole per tutti i gusti e per tutti gli spettatori anche a Montespertoli. L’arena estiva inaugurata nei giorni scorsi continuerà nel mese di luglio nel giardino della scuola primaria "Machiavelli" ospitando per tutta l’estate incontri e spettacoli oltre al cinema all’aperto il martedì e la domenica alle 21,30. Domani in programma "Avatar la via dell’acqua" precedentemente annullato causa maltempo (ingresso intero 5 euro, ridotto per gli over 65 e gli under 14). Nel Comune di Certaldo non è ancora tempo per alzare il sipario, ma le proiezioni open air arriveranno presto. Le date saranno comunicate nei prossimi giorni. Restando in Valdelsa, a Castelfiorentino non è stato riconfermato il cartellone all’aperto del Mario Monicelli: sì alle proiezioni estive, ma restano al ridotto del teatro del Popolo, mentre lo spazio ex Arena ospiterà spettacoli teatrali a partire dal 10 luglio.

Ylenia Cecchetti