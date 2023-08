Cinema sotto le stelle al Circolo Avis di Empoliserate

EMPOLI

Serate all’aperto, in compagnia di storie e personaggi protagonisti del grande schermo. Continuano gli appuntamenti della rassegna "Cinema sotto le stelle", a cura di Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa Aps, in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore Aps. Dopo le tappe nelle frazioni di Monterappoli, Casenuove e Tinaia, il prossimo appuntamento è per domani al circolo Arci Avis in via Guido Rossa 1 nella zona di Serravalle, con "Gli incredibili 2", una proposta per tutta la famiglia. La rassegna proseguirà quindi lunedì al Circolo Arci Sant’Andrea (in via Senese Romana) con "Corro da te". Mercoledì 23 il cinema all’aperto si sposta in piazza Marchetti nel borgo antico di Pontorme con "Il matrimonio di Rosa" mentre venerdì 25 nei giardini adiacenti piazza Arno, a Pagnana sarà proiettato un evergreen, l’intramontabile "Dumbo". Ultimo appuntamento per godere del buon cinema serale all’aria aperta, lunedì 28 nella frazione di Cascine (in via De Sanctis) con un altro grande classico Disney, "Il re leone". Ogni serata si svolge negli spazi esterni messi a disposizione dai circoli Arci. Nel caso in cui non ci siano luoghi idonei ad accogliere il cinema, le arene saranno allestite dai volontari in piazze o giardini nelle vicinanze del circolo. Si comincia alle 21.15, l’ingresso è libero.