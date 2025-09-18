Cimiteri, più decoro. Nuovi interventi di manutenzione

EMPOLIDa un lato, gli ultimi lavori di sistemazione del cimitero comunale di Sant’Andrea di via Val d’Orme. Dall’altro, il cantiere del cimitero della frazione Fontanella che ripartiranno nel 2026, ponendo fine ad una vicenda annosa che è stata finalmente riportata sulla corretta strada. E’ il punto dell’amministrazione comunale in merito alle operazioni di manutenzione ed ampliamento dei cimiteri comunali. Iniziando dall’opera in corso presso il cimitero di Sant’Andrea, legata all’appalto che ha portato alla realizzazione di 684 nuovi loculi: l’operazione (che non ha pregiudicato l’accesso dei familiari alle tombe dei cari defunti) è a quanto pare in dirittura d’arrivo.

Dopo la realizzazione della nuova ala e la manutenzione completa di un blocco preesistente (una volta sistemata la facciata, puliti i pavimenti e le scale, ripristinate le cimase, intonacate e verniciate le pareti) e degli ossari, gli uffici tecnici del comune empolese si concentreranno sulla sistemazione della facciata del blocco a destra dell’ingresso secondario. Sarà sistemata interamente assieme agli elementi in vetrocemento ed in vetta saranno sistemate le gronde mentre all’interno saranno rimessi a nuovo i parapetti. E’ infine pronto a ripartire l’iter anche per il camposanto della frazione di Fontanella, a seguito della rescissione del contratto con l’azienda che si era aggiudicata il lavoro nel 2024.

Le risorse destinate in bilancio alla messa a terra di quest’opera erano finite in avanzo e solo lo scorso 30 aprile è stato possibile ri-destinarle al medesimo capitolo del bilancio comunale. E’ in corso la manifestazione d’interesse, con l’obiettivo di individuare entro la fine di quest’anno la ditta che dovrà occuparsi dei lavori di intervento (che nella migliore delle ipotesi ripartiranno nel primo scorcio del prossimo anno).