Ciclisti in cattedra, regole e rispetto reciproco

EMPOLESE VALDELSA

Sportivi tra i banchi di scuola come "testimonial", buon esempio e modello da seguire. Un’occasione per parlare ai giovani di oggi di temi fondamentali come la sicurezza stradale. L’idea è quella di condividere con gli studenti della seconda media le esperienze direttamente da chi "vive" o ha vissuto uno sport faticoso ed ad alto rischio, come il ciclismo. Saranno i ciclisti infatti a salire in cattedra all’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo, per un progetto che si colloca in continuità con molte altre azioni portate avanti dall’amministrazione sulla sicurezza stradale. Un modo per sensibilizzare gli studenti lasciando la parola a chi ogni giorno ha a che fare con le due ruote.

L’incontro è previsto per domani; saranno presenti, oltre al dirigente scolastico Maddalena Scafarto, l’assessore allo sport Simone Focardi e l’assessore alla scuola Simone Londi. A raccontarsi invece, sarà Marco Cavorso, responsabile della sicurezza per l’associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani e promotore della campagna "Io rispetto il ciclista". Con lui Dario David Cioni, montelupino ed ex ciclista professionista insieme al collega fiorentino Francesco Casagrande, che ha corso 9 mondiali con la maglia della nazionale italiana arrivando secondo al Giro d’Italia 2000. Interverrà poi Donato Pucciarelli, storico meccanico del paese e ciclista, insieme a Giuseppe Martino vice presidente Fiab di Montelupo. "Una bella occasione per i ragazzi per riflettere su un tema che li riguarda da vicino, ma al quale prestano poca attenzione - commenta Focardi - Parleremo della sicurezza dei ciclisti durante gli allenamenti, siano essi professionisti, dilettanti o amatori. Ma anche di sicurezza in generale per chiunque si sposti in bici, per fare una passeggiata, la spesa o andare a scuola. Affronteremo l’importanza del rispetto delle regole e del rispetto reciproco fra automobilisti e ciclisti. Un’iniziativa - conclude l’assessore - in linea con la scelta del comune di Montelupo di dotare il proprio territorio di una fitta rete di piste ciclabili, che andiamo anno dopo anno implementando".