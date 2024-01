Ciclista cade in una scarpata. Recuperato dai vigili del fuoco

CAPRAIA E LIMITE

Era iniziata come una bella mattinata di sport all’aria aperta, ma è terminata all’ospedale con una gamba rotta. Brutta disavventura per un ciclista di 64 anni appassionato del fuoristrada che è rimasto ferito mentre in sella alla sua bici stava affrontando uno dei sentieri per mountain bike nel comune di Capraia e Limite. Il ciclista stava percorrendo il sentiero Merlino, che prevede una discesa tecnica con drop e salti a ripetizione, per il quale gli esperti consigliano una certa preparazione e un abbigliamento adeguato con protezioni. Qualcosa deve essere andato storto perché ad un certo punto lo sportivo ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.

Una caduta spaventosa, con diversi metri di volo ma che per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche. Il ciclista infatti non è mai stato in pericolo di vita. Nell’incidente ha rimediato la frattura di un arto inferiore. Non semplici sono state invece le operazioni di soccorso perché il ferito si trovava in una zona impervia. Appena lanciato l’allarme, intorno alle 9.45, sul posto sono arrivati l’automedica e un’ambulanza inviate dalla centrale del 118 insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, in supporto al personale sanitario per il recupero della persona ferita.

I vigili del fuoco hanno lasciato i mezzi lungo il sentiero e hanno raggiunto a piedi il ciclista infortunato addentrandosi nella boscaglia per circa un chilometro. Dopo avere creato un varco per le operazioni di verricellamento, si è atteso le operazioni mediche di stabilizzazione del paziente, per il successivo recupero effettuato dall’elicottero sanitario regionale Pegaso 1, che ha verricellato il 64enne e lo ha trasportato in ospedale. Sul posto presente anche personale del soccorso alpino.

Irene Puccioni