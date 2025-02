Ciclabile ’bloccata’: "Proprietà privata"

È possibile ripristinare direttamente il passaggio ciclopedonale da Capraia e Limite (e viceversa) che si interrompe con una recinzione e un cartello di obbligo di svolta a a sinistra? O, in alternativa, c’è la possibilità di arrivare ad un accordo con il privato per garantire continuità e fruibilità del sentiero. E’ quel che chiedono alcuni residenti, ponendo l’attenzione sul percorso lungo l’Arno che parte indicativamente da via Mazzantini e prosegue in parallelo con il porto di Bibbiani. L’ultima discussione è partita dai social pochi giorni fa. E non ha mancato di suscitare se non altro curiosità per la particolarità della situazione, considerando il tracciato lungo il fiume "interrotto" da un cancello a recintare un appezzamento presente da almeno due decenni, a quanto pare. A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato il Comune di Capraia e Limite: l’ente ha fatto sapere che anche" a seguito di una serie di controlli effettuati già un decennio fa è emerso come si trattasse di una regolare proprietà privata. L’eventuale passaggio dipende quindi dalla volontà del proprietario". E pensare ad un percorso alternativo, anche alla luce del poco spazio nel punto di svolta, appare ad oggi complicato.